Üye Girişi
FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika

FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

05.07.2021 13:02
FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti, System.String[]

Besteci ve keman virtüözü İlyas Tetik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Henüz 60 yaşında olan Tetik'in ani vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan İlyas Tetik'in oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, uzun yıllardır beraber çalıştığı İlyas Tetik ile geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti.

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı.

Yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır.

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbulda Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu 15:01 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu 15:00 Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti 14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım 14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı 14:23 İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu 14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi 13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü 13:08 Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü

Son Dakika Haberleri
15:01 Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı! Cami inşaatında can pazarı
15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
15:00 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu
14:59 Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu
14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
14:11 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap
14:02 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
13:45 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti
Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı! Cami inşaatında can pazarı Göçük altında kalan 3 işçi güçlükle çıkarıldı! Cami inşaatında can pazarı         
15:02
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Kamyonun arkasına iple bağlanıp metrelerce sürüklenen köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı Kamyonun arkasına iple bağlanıp metrelerce sürüklenen köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı         
13:26
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor         
13:05
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı         
10:55
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor         
10:13
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 15:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ... Ünlü müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement