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Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

05.07.2021 16:07
Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti, System.String[]

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

MUAZZEZ ERSOY: Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim.

SEDA SAYAN:  Çok üzüldüm çok kıymetli müzik adamı Rabbim üzerine nurlar yağdırsın

IŞIN KARACA:  Tüm camiamızın başı sağ olsun. Her ölüm erkendir. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar versin.

Çok üzgünüm.

PETEK DİNÇÖZ: Mekanı cennet olsun ışıklarla uyusun

NURDAN TORUN: Müziğimizin mihenk taşı önce muhteşem insan, sonra müzisyen,orkestra şefimiz, biriciğimiz İlyas Tetik.. Keman virtüözü, bestekar, müzik yönetmeni, büyük ustayı kaybettik..

Derin bir üzüntü içindeyim ..??

Yüce Rabbim onu en güzel katında ödüllendirsin, rahmetiyle muamele eylesin dua ile .

Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Ünlü müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı. Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.

Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti
Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

Petek Dinçöz, İlyas Tetik, Mevla, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Son dakika... Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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