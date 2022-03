Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki oğlu, konakladığı otelin odasında elektrik akımına kapıldı. Küçük çocuk ölümden dönerken, aile otel yönetiminden şikayetçi oldu.

Olay, Şubat ayının ilk haftasında Fatih'te bulunan DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul-Old Town'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zakariyya Ismail Mohammed, 2 çocuğu ve karısıyla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için İstanbul'a geldi ve Fatih'te bulunan DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul - Old Town'a yerleşti. Tatil boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret eden Mohammed ailesi otelde kaldığı akşamlarda otelin odasında bulunan led ışıkların ve kabloların açıkta olduğunu belirterek otel yetkililerine önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu. Otel yetkilileri tarafından konuyla ilgili bir önlem alınmazken Mohammed ailesinin tatillerinin son akşamında ailenin 2 yaşındaki çocuğu Omar Zakarıyya Mohammed'e led ışıklardan elektrik çarptı. Hareketsiz çocuğa müdahale etmeye çalışan babayı da elektrik çarptı.

"'SORUMLULUK ALAMAYIZ' DEYİP AMBULANS ÇAĞIRMADILAR" İDDİASI

Mohammed ailesi otel yetkililerinden yardım isteyerek, ambulans çağırmasını istedi. Otel yetkilileri, sorumluluk alamayacaklarını belirterek taksiyle hastaneye gitmelerini önerdi. Taksiyle yabancı oldukları bir ülkede hastaneye gitmeye çalışan aile, otele yakın hastaneye gitseler de elektrik çarpan çocuğa müdahale edilemedi. Son olarak Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğa müdahale edilerek tedavi altına alındı. Elektriğin etkisiyle kalbi duran çocuk müdahale sonrası hayata döndürüldü. 2 gün boyunca yanık bölümünde tedavi gören çocuk daha sonra taburcu oldu. Ülkesine dönen Mohammed ailesi yaşadıkları korku dolu anlar için hukuk mücadelesini başlatarak DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul - Old Town yönetiminden şikayetçi oldu.

"7 SAAT SONRA ÇOCUĞA MÜDAHALE EDİLİYOR"

Minik çocuğun ölümden döndüğünü belirten avukat Melike Eraslan, "Mohammed ailesi geçtiğimiz Şubat ayının ilk haftasında Güney Afrika Cumhuriyetinden tatil için İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da ünlü bir otelde konaklayan aile, otel odasında açıkta bulunan kablolar ve led ışıklar için otel yetkililerini uyararak, önlem alınmasını istiyor. Otel yetkilileri kablolarla ilgili bir çalışma yapmıyor. Bunun üzerine aile Güney Afrika'ya dönecekleri günün akşamında küçük çocuğu elektrik çarpıyor. Aile bir müddet ne olduğunu anlayamıyor, çocuk hareketsiz kalınca, babası oğluna dokununca da onu da elektrik çarpıyor. Resepsiyonu arayıp küçük çocuğa elektrik çarptığını ve ambulans çağrılmasını talep ediyorlar. Otel yetkilileri burada da sorumluluk almayarak, yabancı oldukları bir ülkede onları yalnız bırakarak taksiyle gitmelerini söylüyorlar. Müvekkiller tam 3 tane hastane geziyorlar. Bu süreç tam 6-7 saate tekabül ediyor. Burada da sağlık hakkının ihlali söz konusu, bu da konakladıkları otelin sorumluluklarından. Son gittikleri Şişli Hastanede tedaviye başlanıyor. Kalbi duran çocuk müdahalelerle hayata döndürülüyor. 2 gün yanık ünitesinde tedavi görmüş, 3 ile 4 yıl arasında nörolojik tedavisi devam edecek. Şu an sağlıklı, ilerde bir sağlık sorunu yaşar mı bilmiyoruz. Hukuki süreci başlattık, suç duyurusunda bulunduk, sürecin takipçisi olacağız." dedi.

"TAKSİRLE YARALAMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Konuşmasının devamında Avukat Melike Eraslan, "Olaya baktığımızda otelin kusursuz sorumluluğu var yani sağladığı hizmet karşılığında gerekli önlemleri alması gerekiyor. Üstüne üstelik otel yetkilileri uyarılıyor, uyarılmasına rağmen gerekli önlemleri almadan konuklarını o şartlarda tehlike altında bırakarak ağırlamayı tercih ediyor. Bu aşamanın ardından sonrasında da bir ihmal var, ambulans çağrılmıyor. Burada taksirle yaralamadan suç duyurusunda bulunduk, artık süreci yargıda takip edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, otel yetkilileri ise olayla ilgili kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç - Metin Başar-İHA)