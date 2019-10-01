Son Dakika Haberleri: Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

38 dakika önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi de Ünal Kaplan karakterini canlandırmıştı.


Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:51 
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