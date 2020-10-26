Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet

26.10.2020 09:59
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

YAŞAM koçu ve "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ancak adli tıp kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle davası Yargıtay da bozularak yeniden yargılanan Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir...

YAŞAM koçu ve "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ancak adli tıp kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle davası Yargıtay da bozularak yeniden yargılanan Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gönderildiğini ve raporda, sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi. Duruşma savcısı, sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"KİTABIN ETKİSİNDE KALDIM"

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Sinem Koç, "Kitabın etkisinde kaldım. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum" diyerek kitabın psikologlar tarafından incelenmesini talep etti.

"CEZASINDA İNDİRİM YAPILMASIN"Şikayetçiler avukatı Dilek Helvacı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek "Olaydan bir gün sonra 'Şeytanı öldürdüm' diye basın açıklaması yapması nedeniyle hakkında takdiri indirim nedenleri yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADIEsasa etkili olmayacağı gerekçesiyle mahkeme heyeti, kitabın incelenmesi talebini reddetti. Heyet, sanık Sinem Koç'u "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim de yapmadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. 30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanık Sinem Koç 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Koç, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.  Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle kararın bozmuştu.


- İstanbul
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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