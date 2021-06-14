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Son dakika... Ürdün'de "darbe girişimi" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin iddianamesine yeni suçlamalar eklendi - Son Dakika

Son dakika... Ürdün'de "darbe girişimi" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin iddianamesine yeni suçlamalar eklendi

14.06.2021 10:09
Son dakika... Ürdün'de

Son dakika haberlerine göre Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 kişi hakkındaki iddianameye yeni suçlamalar eklendiği belirtildi.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 kişi hakkındaki iddianameye yeni suçlamalar eklendiği belirtildi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ile Hasan Zeyd Hüseyin Al Haşim hakkındaki iddianameye "ülkedeki mevcut siyasi rejime karşı kışkırtma" ve "toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve fitneye neden olan fiillerde bulunma" suçlamaları eklendi.

Al Haşim'le ilgili iddianameye uyuşturucu madde kullanma suçunun da eklendiği bilgisine yer verilen haberde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Hazim el-Mecali'nin, söz konusu iddianameyi onayladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, iddianamenin Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edileceği ve gelecek hafta yargılama işleminin başlamasının beklendiği aktarıldı.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti.

Başsavcılık, o günkü kararında eski Kraliyet Divanı Başkanı Avadallah ile Al Haşim'in serbest bırakılmadığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti ise 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, Nisan, Darbe, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ürdün'de 'darbe girişimi' iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin iddianamesine yeni suçlamalar eklendi - Son Dakika


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