Son dakika: Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 91 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 91 kişinin yaşamını yitirdiği böylece toplam can kaybının 1386'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 5 bin 996 kişinin daha virüse yakalandığı, toplam vaka sayısının ise 120 bin 982'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 9 bin 821 olduğu kaydedildi.