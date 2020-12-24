Son dakika... Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Irak, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika... Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Irak, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

24.12.2020 19:05
Son dakika... Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Irak, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs nedeniyle Ürdün'de 29, Filistin'de 17, Suudi Arabistan'da 11, Irak'ta 7, Libya'da 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Ürdün'de 29, Filistin'de 17, Suudi Arabistan'da 11, Irak'ta 7, Libya'da 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 1707 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 338 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 681'e, vaka sayısının 283 bin 690'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 254 bin 496'ya ulaştığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki topraklarda son 24 saatte 17 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1704 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 898'inin işgal altındaki Batı Şeria'da, 806'sının ise abluka altında Gazze Şeridi'nde tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, vefat edenlerin 8'inin Batı Şeria, 9'unun Gazze Şeridi'nden olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1364'e, toplam vaka sayısı 145 bin 422'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 119 bin 938 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 11 kişinin daha vefat ettiğini, 189 kişinin enfekte olduğunu, 190 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 159, vaka sayısının 361 bin 725, iyileşen hasta sayısının ise 352 bin 608 olduğunu açıkladı.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1127 yeni vaka tespit edildiği, 1549 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 744'e, vaka sayısının da 588 bin 803'e yükseldiği Irak'ta şu ana kadar 527 bin 341 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 846 kişinin enfekte olduğu, 905 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece vefat sayısının 1399'a, vaka sayısının 97 bin 192'ye, iyileşen hasta sayısının ise 67 bin 661'e yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1311 yeni vaka tespit edildiği, 1495 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 647'ye, vaka sayısının 198 bin 435'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 174 bin 479'a çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Filistin, Libya, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Irak, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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