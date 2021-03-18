Son dakika... Ürdün, Irak, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 74, Irak'ta 36, Libya'da 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 74 kişinin daha vefat ettiği, 9 bin 192 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 584 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 627'ye, vaka sayısının da 514 bin 107'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 416 bin 971 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 443 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 892 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 896'ya, vaka sayısının 779 bin 458'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 702 bin 667'ye ulaştığı bildirildi.

-Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1032 yeni vaka tespit edildiği, 1235 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 435'e, vaka sayısının 149 bin 207'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 136 bin 158 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 101 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 628 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Can kaybının 1424'e, vaka sayısının 434 bin 465'e çıktığı, 416 bin 105 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.