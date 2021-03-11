Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 5 bin 169'a, Yemen'de 667'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 63 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 300 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 644 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 169'a, vaka sayısının 457 bin 151'e yükseldiği, 382 bin 949 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 40 yeni vaka tespit edildiğini, 12 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 667'ye, vaka sayısının 2 bin 667'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1464 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.