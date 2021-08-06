Son dakika! Feci kazayı ucuz atlattılar

Son dakika haber: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22: 30 sıralarında Ürgüp Topuz mevkiinde meydana geldi. Ferdi Ö.'nün idaresindeki 50 ABG 036 plakalı otomobil, Aksalur Mahallesi istikametinden Evka Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taş ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzere olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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