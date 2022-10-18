Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

18.10.2022 18:48
Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre İzmir'in Urla ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 152 adet çalıntı malzemenin yanı sıra 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine iade edilirken, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., E.U., ve K.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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