Son dakika! Ürün takip masaları, ilk meyvelerini verdi - Son Dakika

Son dakika! Ürün takip masaları, ilk meyvelerini verdi

Son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesinde, stratejik öneme sahip 26 tarım ürününü ilişkin gelişmelerin izlenmesi için kuulan takip masaları ilk meyvelerini verdi.

Son dakika! Ürün takip masaları, ilk meyvelerini verdi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesinde, stratejik öneme sahip 26 tarım ürününü ilişkin gelişmelerin izlenmesi için kuulan takip masaları ilk meyvelerini verdi. Şanlıurfa'da her yıl pamuk eken çiftçinin bir yılda 3 ürün ekip, hasat yapması sağlandı. Çiftçi Hüseyin Yalçın, "Geçen sene sadece pamuk ekerken bu yıl 2 ürün daha ekledik, karımızı ikiye katladık" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, tarımsal üretimin en önemli girdisinin doğru veri olduğunu belirterek, ürün takip masalarının önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla geçen yıl Aralık ayında, stratejik öneme sahip 26 tarım ürünü hakkındaki gelişmelerin izlenmesi için ürün takip masaları oluşturuldu. Bakanlık bünyesinde kurulan 7 masa, stratejik öneme sahip, fiyatları değişkenlik gösteren hububat, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola, aspir, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates-kuru soğan, çay-fındık, incir, kayısı, kiraz, üzüm, zeytin- zeytinyağı ve yem bitkilerini tarladan tezgaha gelene kadar adım adım izlemeye başladı. Türkiye genelinde 7 aydır çalışma yürüten ve söz konusu ürünler hakkında tavsiye şeklinde öneriler geliştiren takip sisteminin ilk meyveleri alındı. Sistem ile Şanlıurfa'da her yıl pamuk eken çiftçinin bir yılda 3 ürün alması sağlandı.

'KARIMIZI İKİYE KATLADIK'

Ürün masalarının Şanlıurfa'daki saha çalışmalarını görüntüleyen DHA'ya konuşan çiftçi Hüseyin Yalçın, görevlilerin yönlendirmesiyle her yıl 1 ürün ekerken, bu yıl buna 2 ürün daha eklediklerini söyledi. Yalçın, "Bize her konuda destek sunuyorlar. Bu yıl da onların yönlendirmesiyle ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Geçen sene sadece pamuk ekerken bu yıl 2 ürün daha ekeceğiz. Bugün mercimek hasadı yapıyoruz. Hasadın ardından da mısır ekeceğiz. Aldığımız verimden de çok memnunuz. Çok güzel bir uygulama oldu. Geçmişte her yıl sadece pamuk ekiyorduk. Bütün çiftçiler öyle yapıyordu. Şimdi daha çok çeşit ürün üretiliyor. Arpa, buğday, mercimek gibi ürünler bu bölgede ekilidir. Bakanlık ve Tarım İl Müdürlüğüyle yaptığımız istişareler bizim için çok iyi oldu. Mercimek ve mısırdan alacağımız ürün pamuktan daha iyidir. Bize daha çok kazandırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle karımızı ikiye katladık" ifadelerini kullandı.

'81 İLİ YAKINDAN İZLİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, tarımsal üretimin en önemli girdisinin doğru veri olduğuna dikkat çekti. Hasdemir, "Sahada sadece ürünün olması önemli değil, o ürünün hasat aşamasına gelmesi, hasat aşamasına gelinceye kadar ihtiyaç duyulan işgücünün temin edilmesi, bakımının yapılması ve hasat edildikten sonra da tüketiciye ulaşıncaya kadar gerek işleme, gerek depolama süreçlerinde yakından takip edilmesine ihtiyacımız var. Ürün masalarında arkadaşlarım masalarda çalışıyor olabilir; ama aynı arkadaşlarım dün Şanlıurfa'dalardı, yarın Tekirdağ'da olacaklar, ertesi gün Konya'da olacaklar. Biz 81 ilin tüm ilçelerinde sahada tarım sektörünü çok yakından izliyoruz" diye konuştu.

'GIDAYA ERİŞİMDE SORUN YAŞAMADIK'

Hasdemir, Adana'da, Hatay'da soğan patates hasadı, Ödemiş'te patates hasadı başladığında onun ihtiyaç duyduğu mevsimlik işgücü hareketini de çok iyi bir şekilde bu planlamayla organize edebildiklerini kaydederek, "Aynı zamanda yeni fideler dikildiği yerde ekimlerin işgücünü bu şekilde ülke içerisinde hareketlerini Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde yürütebildik. Tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu gübreyi ve tohumu da dolaşımını ve üretimini de bu sistemle planlayarak tarımsal üretimin aksamamasının altyapısını oluşturduk. Yaşanan bu salgın sürecinde Türk çiftçisi tarladan uzaklaşmadı, üretimden kaçmadı, sorumluluğu üzerine alıp, aynı sağlık çalışanlarımız gibi sahada çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

'NE TÜKETİCİ NE ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR'

Hasdemir, TÜİK'in 2020 yılının bitkisel üretim tahminlerini açıkladığını hatırlatarak, geçen sene yaklaşık 117 milyon ton bitkisel üretim elde ettiklerini, bu sene ise 123,4 milyon ton bitkisel üretim hasılası beklediklerini belirtti. Hasdemir, "Halkımız rahat olsun, tarlalarımız dolu, ambarlarımız da inşallah dolu olacak. Bakanlık olarak üretimi yakından takip ediyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu üretimin ne kadar olması gerektiği konusunda hesaplamalar yapıyoruz. Hem yurt içi fiyatlar hem yurt dışı fiyatlara göre de üretim süreçlerini takip ederek, bunu da dış ticaretten sorumlu Ticaret Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütüyoruz. Bu süreçler ne tüketicimizi mağdur edecek ne de üreticilerimizi fiyatlardan dolayı etkileyecek bir aksaklık oluşmaması için hem üreticimizin hem tüketicimizin mutlu olacağı fiyatlardan gıdaya erişiminin altyapısını hazırlıyoruz. Bununla beraber dünya fiyatlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

'ÜLKELERİN ALDIĞI KARARLARI TAKİP EDİYORUZ'

Hasdemir, ürün masalarıyla bir tarafta Şanlıurfa'da, Konya'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'daki üretimleri yakından takip ederken diğer taraftan Rusya'nın aldığı, Ukrayna'nın, Brezilya'nın, ABD'nin, Hindistan, Çin gibi ülkelerin aldığı kararları da yakından takip edip kendi stratejilerini oluşturduklarını kaydetti. Hasdemir, "Bugün Adana'da ürününü hasat eden çiftçi, aynı ürünü üreten Trakya, Edirne bölgesindeki, Konya'daki bir üretim miktarının da ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmakta. Antalya'daki bir çiftçimiz ihraç ettiği ürünün Rusya'daki fiyatı konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Çiftçilerimiz tarımı sadece kendi ölçeklerinde değil küresel bir vizyonla yönetecek ve sürdürecek bilgilere sahip oluyor" diye konuştu.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ürün takip masaları, ilk meyvelerini verdi - Son Dakika

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