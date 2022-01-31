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Son dakika... Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik - Son Dakika

Son dakika... Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik

31.01.2022 19:12
Son dakika... Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik

Son dakika haberi... - Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki askeri üs bölgesinde görevli asker, rahatsızlanınca köylüler ve ekipler seferber oldu.

- Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki askeri üs bölgesinde görevli asker, rahatsızlanınca köylüler ve ekipler seferber oldu. 8 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, askeri hastaneye götürdü.

Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünün 2 bin 800 rakımlı bölgesinde bulunan Çimenli Askeri Üs Bölgesinde görevli bir asker, aniden rahatsızlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter gidemeyince, karla mücadele ve sağlık ekiplerine haber verildi. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı. 8 saat süren çalışmanın ardından üs bölgesine giden yol açıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan askeri, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Hakkari, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için seferberlik - Son Dakika


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