Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika habere göre Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kent merkeziyle Konya'daki adreslerde yakalanan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.D. ve Ş.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı alındı. Belirlenen adreslere dün yapılan baskınlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirilmişti.

Son Dakika

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