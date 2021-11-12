Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kalfa Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikteki müstakil evde U.O'nun (24) bıçakla yaraladığı Güngör Kanat (26), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kanat'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü - Son Dakika