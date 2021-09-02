Son dakika: Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davası görülmeye devam edildi - Son Dakika

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen duruşmada, sanıklar ile avukatları maskeli ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak salona alındı.

Duruşmada, mahkeme heyetince sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları dinlendi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuksuz sanık H.T, hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ ile hiçbir irtibatının bulunmadığını savunan H.T, "Üniversite eğitimi için geldiğim Uşak'ta yaşadığım ev örgüt evi değildi. Kendi imkanlarımızla tuttuğumuz ve giderlerini de yine kendi imkanlarımızla karşıladığımız bir evdi. Terör örgütünün evinde kalmadım, okullarında ve dershanelerinde eğitim görmedim. Hiçbir suç işlemedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yine SEGBİS ile savunma yapan tutuksuz sanık İ.B.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, burs aldığı kişilerin örgüt üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık M.E. ise savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ne kimseden para aldım ne de kimseye para verdim. Örgüt üyesi olduğu söylenen kişilerle bir araya sadece arkadaşlık çerçevesinde geldim. Örgütsel hiçbir faaliyetim olmadı. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma yarın sanık ve avukatlarının dinlenmesiyle devam edecek.

Uşak merkezli 12 ilde 4 Eylül 2020'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, 28 Haziran'da görülmeye başlanan davada savcı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ara kararında, iki tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vermişti.