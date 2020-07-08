Son dakika... Uşak'ta iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

UŞAK - Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 sokak satıcısı yakalandı.

Uşak İl merkezinde 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla biri kadın olmak üzere 2 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı.. Yapılan operasyonda 0,80 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K. ve B.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslar, verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.