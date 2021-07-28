Son dakika: Uşak'ta inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta bir apartman inşaatının üçüncü katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Karacahisar köyünde inşa edilen binanın üçüncü katının balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Acar'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olay sırasında Acar'ın yanında bulunan arkadaşı S.U. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkarılıdığı hakimlikçe tutuklandı.