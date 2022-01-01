Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftçinin kaybolan keçilerini drone yardımıyla bularak sahibine ulaştırdı.
Karaköse Köyü'nde yaşayan Gülşen Karataş (57), köye yakın arazide 23 keçilik sürüsünü, otlattığı sırada kaybetti.
Karataş, İl Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi.
JASAT ekipleri ve Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timlerince drone desteğiyle bölgede arama yapıldı
Yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta tespit edilen keçilerden 5'inin telef olduğu belirlendi.
Diğer keçiler, Karataş'a teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uşak'ta jandarma ekipleri kaybolan keçileri drone ile buldu - Son Dakika