Son dakika: Uşak'ta otomobil kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Uşak'ta otomobil kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

12.05.2022 13:26
Son dakika: Uşak'ta otomobil kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Uşak'ta otomobilin kundaklanması olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.

Uşak'ta otomobilin kundaklanması olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'ndeki Kuyulu Sokak'ta 7 Mayıs'ta bir otomobilin kundaklanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili kundaklayanların V.S, M.Ö. ve B.A.T. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, Aybey Mahallesi'nde saklandıkları evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özcan Alhan'a ait 64 AD 290 plakalı otomobil, 7 Mayıs'ta Kuyulu Sokak'ta park halindeyken, camı kırılıp içine ateş atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Uşak'ta otomobil kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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