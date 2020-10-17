Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

17.10.2020 21:39

Son dakika haberi... Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı -Polis aracında sıkışan sürücüyü meslektaşları kurtardı Uşak'ta otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis yaralandı.

Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

-Polis aracında sıkışan sürücüyü meslektaşları kurtardı

UŞAK - Uşak'ta otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Üçüncü Alperen ve Beşinci Alperen sokakları kesişiminde meydana geldi. İddialara göre, K.İ. kontrolündeki polis aracı ile O.B. kontrolündeki 64 NA 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı önce yan devrildi sonrasında da park halindeki 64 DT 145 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Devrilen otomobile sıkışan polis memuru K.İ., görev arkadaşlarının yardımlarıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki polis memurunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken otomobil sürücüsü O.B.'nin kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. Ayrıca hastaneye kaldırılan iki polis memurunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Polis Memuru, Otomobil, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika

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