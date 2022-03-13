Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu - Son Dakika
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Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu

13.03.2022 00:24
Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu

Son dakika haber: Uşak'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, sokak hayvanları için mama bırakıp kulübelere battaniye serdi.

Uşak'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, sokak hayvanları için mama bırakıp kulübelere battaniye serdi.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki kaplara mama bırakan ekipler, bazı köpekleri battaniyeye sardı, köpek kulübelerine de battaniye serdi.

Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu
Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu
Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu
Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu

YORUMLAR
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Sokak Hayvanları, Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu - Son Dakika


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