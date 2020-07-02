Son dakika! Uşak'ta restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz, uyarılarına rağmen sigara içen kişileri işletmesinden çıkarmak istemiş, yaşanan tartışma üzerine silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Zanlılardan Ü.Y. ile İ.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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