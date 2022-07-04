Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

04.07.2022 14:18
Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haber: Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi yakaladı.

Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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