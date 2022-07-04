Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.