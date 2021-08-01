Uşak'ta husumetli olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2. Avcı Sokak'ta H.K, husumetli olduğu Nazmi Tunca'ya (34) pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunca, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan H.K, Sarayaltı Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan H.K. ile maktulün dün gece de kavga ettikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika