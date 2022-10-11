Son Dakika | Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

11.10.2022 14:42
Son Dakika | Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta suç örgütü kurarak silahlı yağma ve yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta suç örgütü kurarak silahlı yağma ve yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 143 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 417 mermi, 4 kurusıkı tabanca, kesici aletler ve yeşil reçeteye tabi 244 hap ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli yağma ve silahlı yaralama olaylarının faili olduğu öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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