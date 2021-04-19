Uşak'ın Eşme ilçesinde av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi'nde bir kişinin av tüfeğiyle rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye hareket etti.
Polisleri fark ederek tüfekle kaçmaya başlayan G.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlının 3,11 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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