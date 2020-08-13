Son Dakika | Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Uşak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 gram kubar esrar, 116 kök kenevir, 3 adet metamfetamin içme aparatı ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi.

Uşak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 gram kubar esrar, 116 kök kenevir, 3 adet metamfetamin içme aparatı ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi. Uşak'ta merkeze bağlı Mesudiye Köyü'nde jandarma ekipleri ulaştıkları istihbarat neticesinde bir şahsın ev, bahçe ve eklentilerine operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpek desteğiyle düzenlenen operasyonda şahsın ait yerlerde 160 gram kubar esrar, 116 kök kenevir bitkisi, 3 adet mentanfetamin içme aparatı ve 1 adette esrar içme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelerinin ardından şahıs göz altına alındı. - UŞAK

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:09

Kaynak: İHA

Son Dakika

Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti

Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti

Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu