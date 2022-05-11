Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 19:48
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 131 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Otomobildeki biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 3 şüpheli hakimlikçe tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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