Son Dakika | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

07.04.2022 15:41
Son Dakika | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri otomobili, Elmalıdere Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobildeki aramada, 150 gram metamfetamin ele geçirildi, C.D. ile B.E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.D. hakimlikçe tutukladı, B.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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