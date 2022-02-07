Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi! - Son Dakika

İstanbul Üsküdar'da Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlama sırasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrasında çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle bir katın neredeyse yok olduğu, duvarların yıkıldığı, camların patladığı görüldü. Olay yerinin Üsküdar merkeze çok yakın olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Patlama doğal gazdan kaynaklanıyor. 4 yaralıdan 2'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı. Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." dedi.
3 öğrencinin birlikte kaldığı evdeki patlama nedeniyle binanın da zarar gördüğünü belirten Demiryürek, "Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de haberi alır almaz patlamanın meydana geldiği sokağa gitti. Patlama sonrası çevredeki binaların tedbiren boşaltıldığını aktaran Türkmen, patlama sırasında bir kişinin binanın 4. katından aşağı atladığı bilgisini de paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlama sonrası sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Yerlikaya, ''Üsküdar'da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah'tan acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
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