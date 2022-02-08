Son dakika! Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.