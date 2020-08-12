Son Dakika: ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ BİSİKLETLİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DEVRİLDİ - Son Dakika

Son Dakika: ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ BİSİKLETLİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre OLAY ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL-DHA - ÜSKÜDAR'da sokakta bisikletiyle ilerlerken üzerine devrilen ağacın altında kalan çocuk hafif yaralandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL- DHA - ÜSKÜDAR'da sokakta bisikletiyle ilerlerken üzerine devrilen ağacın altında kalan çocuk hafif yaralandı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta ilerleyen 14 yaşındaki Uğur Işık, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altından kaldı. Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Ağacın altından çıkan çocuğun vücudunda küçük sıyrıklar oluştu. Olayda sokakta bulunan bir araçta da hasar meydana geldi. "MUCİZE KURTULUŞ DİYEBİLİRİZ" Baba Kadir Işık, "Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge, "Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi . Baba Kadir Işık, "Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge, "Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi . Mucize kurtuluş diyebiliriz" diye konuştu.şans eseri küçük sıyrıklarla olayı atlatan Uğur Işık konuşmak istemediğini söyleyerek sokaktan ayrıldı. AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA Olay sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta bisikletle ilerlediği sırada çocuğun üzerine çam ağacı devriliyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. Küçük çocuk vatandaşlar ve kendi imkanlarıyla ağacın dalları altından çıkıyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:03

Kaynak: DHA

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