Son dakika... Üsküdar'da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı - Son Dakika

Son dakika... Üsküdar'da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı

27.03.2021 09:27
Son dakika... Üsküdar'da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı, System.String[]

Son dakika haberi... Üsküdar'da bulunan 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üsküdar'da bulunan 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra daireye giren İtfaiye ekipleri feci şekilde yanmış halde buldukları Satılmış'ı hastaneye kaldırdı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, feci şekilde yanan Satılmış'ın yakınları fenalık geçirerek bayıldı.

Alınan bilgiye göre olay Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Tayfun Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra dairede yaşayan Pehlül Satılmışı feci şekilde yanmış halde buldu. Yangın nedeniyle Mahalleli sokağa dökülürken, feci şekilde yanan Satılmış'ın yakınları fenalık geçirerek bayıldı. Sağlık ekipleri fenalık geçiren Satılmış'ın yakınlarına müdahale etti. Öte yandan Satılmış'ın hastaneye götürülürken yanan paraları yere düştü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendimizi zor dışarı attık

Apartmandan son anda kendini dışarı atan bir vatandaş ise," Oturuyorduk evde bir ses oldu. Karşı komşumuz bağırdı her yeri duman sardı diye. Herkes o anda evdeydi. Bir anda kendimizi zor dışarı attık" diye konuştu.

(İHA)

Üsküdar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Üsküdar'da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi         
10:45
Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor         
10:17
Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi         
10:03
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi         
01:52
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 10:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Üsküdar'da alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei