Son dakika... Üsküdar'da boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi... Üsküdar'da boşandığı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da boşandığı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'ndeki Göztepe Köprüsü durağında eski eşi Fikirnaz G. ile tartışıp ateş açarak yaralayan ve gözaltına alınan şüpheli Muhammer G'nin Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin boşandığı eşiyle çocukları nedeniyle tartıştıklarını, bu nedenle ayaklarına ateş açtığını söylediği öğrenildi. Muhammer G, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Olay Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'ndeki Göztepe Köprüsü durağında otobüsten inen Fikirnaz G. ile eski eşi Muhammer G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Muhammer G, yanında taşıdığı silahla eski eşinin ayaklarına ateş ettikten sonra kaçmıştı. Yaralı Fikirnaz G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Muhammer G. bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Fikirnaz G. ile şüphelinin, bir yıl önce boşandıkları ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Üsküdar'da boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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