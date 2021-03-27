Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI

27.03.2021 11:15

Bir son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da yalnız yaşadığı öğrenilen Pehlül Satılmış, evinde çıkan yangında ağır yaralandı.

ÜSKÜDAR'da yalnız yaşadığı öğrenilen Pehlül Satılmış, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından vücudu tamamen yanmış halde çıkarılarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Tayfun Sokak'taki 6 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, yalnız yaşayan Pehlül Satılmış'ın dairesinden sesler duyan komşuları pencerelere çıkınca daireden yükselen dumanları fark etti. Durumu hemen itfaiyeye haber veren komşuları, dairenin kapısını çalmalarına rağmen açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi merdiven yardımıyla balkon camlarını kırarak eve girdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Daireye giren itfaiye ekipleri, Pehlül Satılmış'ı vücudu tamamen yanmış halde yerde yatarken buldu. Ağır yaralı olarak çıkarılan Satılmış, sağlık ekiplerine teslim edildi. Satılmış, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudu tamamen yanan talihsiz adamın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BALKONDAN BAKINCA ALEVLERİ GÖRDÜM

Yangını fark ederek komşularını uyandıran Çiğdem Gürleyen, olayla ilgili, Ben evde oturuyordum, televizyon izliyordum. Bir ses duydum, patlama sesi gibi. Kavga ediyorlar sandım. Üst kattaki gelini arayacaktım, camdan bakayım dedim. Camı açmamamla direkt duman ağzıma doldu. Zaten o dumanla birlikte balkonun camından aşağı baktım, alevleri o anda gördüm. Görmemle apartmanın kapısını açtım, bütün herkese bağırarak, komple aşağı indirdim bütün milleti. Allah korudu bizi, arka tarafta olsam asla göremezdim. Çok kötüydü. Ben otururken on dakika kadar sesler duydum. Gürültü değil de vurma, kırma sesi. Aynı sesi gelin de duymuş. O da beni kavga ediyor sanmış, ben de onu sandım. Biz inene kadar apartmanın içi duman dolmuştu. Sonra aşağıda doğalgaz vanasını kapattırdım şeklinde konuştu.

YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangını haber alarak olay yerine gelen Pehlül Satılmış'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Kardeşi olduğu öğrenilen bir kişi bayılması üzerine, sağlık ekipleri müdahale etti.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Yangını haber alan mahalle sakinleri ise binanın hemen önündeki parkta toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, itfaiye ekiplerinin çalışmaların büyük bir merakla takip etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖÜMÜ

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-Yangın çıkan bina

-İtfaiyenin çalışmaları

-Toplanan kalabalık

-Yaralının binadan çıkarılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Sinir krizi geçiren ve bayılan yakınları

-Genel ve detay görüntüler

Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI
Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI
Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI
Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÜSKÜDAR'DA EVİNDE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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