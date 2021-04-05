Üsküdar'da kısıtlama gününde kahvehane baskını - Son Dakika

Üsküdar'da kısıtlama gününde kahvehane baskını
05.04.2021 12:58
Üsküdar'da kısıtlama gününde kahvehane baskını Üsküdar'da bir kahvehanede denetleme yapan polis, kısıtlama günü olmasına rağmen içeride 24 kişinin bulunduğunu tespit etti.
Üsküdar'da kısıtlama gününde kahvehane baskını
İSTANBUL - Üsküdar'da bir kahvehanede denetleme yapan polis, kısıtlama günü olmasına rağmen içeride 24 kişinin bulunduğunu tespit etti. Kahvehanede bulunan 24 kişiye para cezası kesildi.
Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye 4 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında polis tarafından baskın düzenlendi. İşyerine giren polis, haftasonu kısıtlaması olmasına rağmen içeride 24 kişinin bulunduğunu ve şahısların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. Sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 şahsa polis tarafından 5326 Sayılı Kabahatler kanunu ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten para cezası kesildi.
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