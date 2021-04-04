Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
04.04.2021 06:46
Son dakika haberleri: İstanbul DHAÜsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul DHA
Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde bir çocuğun koluna demir parmaklık saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekpleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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