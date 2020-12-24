Son dakika gündem: Üsküdar'da motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Üsküdar'da motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada
24.12.2020 09:47
Son dakika haberleri: 100 Karayolu'nda tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı.
ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı. Üsküdar D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Ünalan Mevkii'nde motosiklette tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu. Araç trafiğinin olduğu anda bir süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motosikletlinin tehlikeli hareketleri trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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