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Son dakika! Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı kuryenin ölümüne neden olan sürücüye dava - Son Dakika

Son dakika! Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı kuryenin ölümüne neden olan sürücüye dava

11.06.2021 13:49
Son dakika! Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı kuryenin ölümüne neden olan sürücüye dava, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Üsküdar'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Onur Epik'in 4 Nisan'da, akşam saatlerinde 4 arkadaşıyla akrabasına ait araçla seyir halinde olduğu, aynı gün bu şahıslarla alkol aldıkları anlatıldı.

Aynı gün Üsküdar Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki adrese teslimat yapan kurye Serdar Gökhen Bedir'in motosikletine bineceği sırada Onur Epik'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, kazanın ardından olay yerinden kaçan sanığın 24 saat sonra polise teslim olduğu kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Epik, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, alkollü olmadığını, korktuğu için kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, sanık Onur Epik'in kazada asli kusurlu, kurye Serdar Gökhen Bedir'in de tali kusurlu bulunduğu belirtilen iddianamede, yapılan incelemede sanığın idrarında uyuşturucuya rastlandığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın ifadesinde her ne kadar alkollü olmadığını beyan etse de kaza anında araçta olan A.K'nin olayın öncesinde birlikte alkol aldıklarını söylediği vurgulandı.

Sanık Onur Epik'in olayın ardından 24 saat sonra teslim olması nedeniyle alkolün tespit edilemeyeceği kaydedilen iddianamede, "Keza sanık bu düşünceyle uzun bir süre geçtikten sonra kolluk birimlerine teslim olmuştur. Kaçma sebebi, korkmasından ziyade, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken kaza yapması olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda şüphelinin hem alkol hem de uyuşturucu madde etkisi altındayken maktule çarpma eyleminin 'bilinçli taksir' olarak değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, bu kapsamda sanık Onur Epik'in "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan, 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Onur Epik, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaza, sokağı çıkma kısıtlaması gününde yaşanmıştı

Olayın ertesi günü teslim olan sanık Onur Epik'in, Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışına çıkmamak", "İstanbul il sınırlarını terk etmemek", "haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza atmak", "her türlü taşıtları kullanamamak ve sürücü belgesini teslim etmek" ile "30 bin lira güvence bedeli yatırmak" şeklinde adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Hakimlik, araçtaki 5 kişinin maske takmadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri, sigara içtikleri gerekçesiyle gerekli idari yaptırımın uygulanması için Üsküdar Kaymakamlığına bildirimde bulunulmasına hükmetmişti.

Öte yandan, Serdar Gökhan Bedir'in ailesinin avukatınca sanığın serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan sanık Onur Epik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Üsküdar, Alkol, Kaza, Epik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı kuryenin ölümüne neden olan sürücüye dava - Son Dakika


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