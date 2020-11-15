Üsküdar'da tarihi camideki yangın - Ahmet Misbah Demircan - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporla belirleneceğini ifade ederek, caminin kısa süre önce restitüsyon ve röleve projelerinin hazırlandığı bilgisini verdi.

Demircan, Vaniköy Camisi'ndeki yangını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Demircan, Vaniköy Camisi'nin önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Demircan, itfaiyenin gereken müdahaleyi yaptığını dile getirerek, "Yangının neden çıktığını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak raporla daha net anlayacağız. Burada söyleyeceğimiz şey şu; Allah'tan çok kısa süren önce tarihi yapımızın restitüsyon projesi, yapının orijinal halinin belirlendiği proje, rölövesi hazırlanmıştı. Bir restorasyon hazırlığı da vardı burada. Bu projelerin hazırlanmış ve varlığının elimizde net bulunuyor olması, bundan sonraki aşamada restorasyonda hızlı bir şekilde netice alacağımız anlamına geliyor. Bu arada özel bir vakıf da var burada. Vakfın çok genç bir yöneticisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hükumetimizin ilgili bütün kurumlarıyla en kısa zamanda buranın restorasyonuna ilgi gösterip, gereken yapılacaktır." diye konuştu.

Yangının elektrik aksamından çıkıp çıkmadığı sorusu üzerine Demircan, şunları kaydetti:

"Eski eserlerde yağmur zamanlarında bunlar çok sık gündeme gelen şeyler. Elektrik kontaklarından... Bu, ihtimal dahilindedir. Yine de raporu görmeden bir şey söylememek lazım. Rapor belli olunca bu da ortaya çıkacaktır."

Demircan, camiye bitişik lojmanın da yandığı bilgisini vererek, restitüsyon ve rölöve projelerinin varlığının, yapının kısa zamanda eski haline gelmesinde faydalı olacağını yineledi.