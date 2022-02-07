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Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var" - Son Dakika

Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var"

07.02.2022 16:01
Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var"

Son dakika 3. sayfa haberi: Üsküdar'da meydana gelen patlama sonrası Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi.

Üsküdar'da meydana gelen patlama sonrası Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var" dedi.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak'ta saat 13.40 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine gelen Üsküdar Kaymakamı patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Sefa Demiryürek, "Bugün saat 13.40 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi'nde, Abacıdede Sokak'ta binanın en üst katında ilk belirlemelere göre doğal gazdan olduğunu düşündüğümüz 3 öğrencinin birlikte kaldığı bir evde patlama meydana geliyor. Patlama neticesinde 4 yaralı var. Yaralılardan ilk bilgiler ikisinin durumunun ağır olduğu yönünde ama sonradan sağlık kuruluşlarının söylediği de yaptığımız görüşmelerde durumların daha iyi olduğunu yönünde bilgiler geldi. Bir yıkılma tehlikesine karşı çevredeki binalar da boşaltmış vaziyette. Biraz sonra itfaiye ekiplerimiz gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra, tespitleri yaptıktan sonra Üsküdar Belediyesi ekipleri vasıtasıyla binanın üst katlarını kontrolü yıkımı gerçekleştirilecek. İlk tedbirler alındıktan sonra da binanın çevreye zarar vermeden tamamen fiziken ortadan kaldırmak için gerekli çalışmalar yapılacak. Bir tanesi öğrenci, öğrenci evinde bir kişi olduğu bilgisi var. Diğerleri farklı dairelerde kalan vatandaşlar. 4 yaralı var. İlk teknik bilgi doğalgaz yüzünden olduğu yönünde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: 3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var
Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: 3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var
Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: 3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: '3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: "3 öğrencinin kaldığı evde patlama meydana geldi, 4 yaralı var" - Son Dakika
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