Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü - Son Dakika

Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü

02.11.2020 09:59

Son dakika haberi... Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü Adana'da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı Adana'da toplu...

Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü

Adana'da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı

ADANA - Adana'da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Fevizpaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aliye Yılmaz eşiyle birlikte toplu taşıma aracından indi. Yılmaz daha sonra 20 metre yakınındaki üst geçidi kullanarak karşıya geçmek yerine Adana'da trafiğin en yoğun olduğu D-400 karayolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yaşlı kadın, minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi. Yaşlı kadının kocası ise gözü önünde yerde sürüklenen eşinin arkasından koştu. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına aldı.

Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü
Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü
Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü
Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü

Toplu Taşıma, Adana, Kadın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü - Son Dakika


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