Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar - Son Dakika
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Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar

30.04.2022 10:03
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kağıthane'de havaya ateş açarak otomobille kaçan şahısları takibe alan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, aracı sokak sokak takip ederek girdiği akaryakıt istasyonunu tespit etti.

Kağıthane'de havaya ateş açarak otomobille kaçan şahısları takibe alan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, aracı sokak sokak takip ederek girdiği akaryakıt istasyonunu tespit etti. Bekçilerin istasyonda yakaladığı şahıslar üstlerin aratmamak için direnince gözaltına alındı. Hareketli anlar kameralara yansırken, kadının çantasından ve araçtan çıkan 2 ruhsatsız tabancayla ise el konuldu.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden silahla havaya ateş açıldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, hızlıca caddeye yöneldi.

Bekçiler sokak sokak takip edip yakaladı

Aracı tespit edilen bekçiler, yaya olarak bir süre takip ettikleri otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini gördü. Bunun üzerine istasyonun çevresinde önlem alan bekçiler, beklemeye başladı. Araçtaki 1'i kadın 3 şahsın istasyonun marketine girmesi üzerine harekete geçen bekçiler, aracı dışarıdan inceledi. Dışarıya çıkmaları üzerine bekçiler, aracın içerisini ve şahısların üst aramasını yapmak istedi. Ancak direnmeleri üzerine bekçilerle şahıslar arasında arbede çıktı. Arbedenin büyümesi üzerine bekçiler olay yerine takviye ekip istedi.

Üstlerini aratmamak için bekçilere saldırdılar

Ekiplerin de kısa sürede olay yerine gelmesi üzerine bekçiler, şahıslardan ikisi gözaltına alındı. Şahısların bu kez de sözlü olarak taciz etmeleri ve bekçilerin üzerine yürümesi üzerine yeniden kısa süreli bir arbede yaşandı. Şahısların durdurulması sonrasında üstleri arandı ancak bir şey bulanamadı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçilirken, şahısların yanındaki kadının çantasında da başka bir ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üstlerini arattırmamak için direnince gözaltına alındılar

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Cem S.'nin "ateşli silah mermisi bulundurmak" suçundan arandığı ve 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahsın yanındaki Hakan T. ve Nurhan Sevil A. da gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan T. ve Nurhan Sevil A. "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cem S. ise adli işlemleri yapıldıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar
Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar

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Son dakika haberi | İstanbul'da hareketli anlar... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar Son dakika haberi | İstanbul'da hareketli anlar... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar

Çağlayan Polis Merkezi, Akaryakıt, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Üstlerini aratmamak için bekçilere direnince gözaltına alındılar - Son Dakika


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