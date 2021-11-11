VAN'da 15 Temmuz darbe girişiminden önce aralarında polis memurlarının da bulunduğu 5 kişinin telefonlarının dinlenmesi talebine onay veren eski hakim İ.K.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. İ.K., duruşmada "Bu kişilerin terör örgütüyle ilgisi olduğu bilgileri yazılmıştı. İmzalamasaydım görevi kötüye kullanmış olacaktım" dedi.

Darbe girişimi öncesi Van'da hakimlik yapan İ.K., 2011 ve 2012'de Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine, aralarında polislerin de bulunduğu 5 kişinin dinlemesine onay verdiği için 2016'da FETÖ/PDY'ye hizmet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 1,5 yıl cezaevinde kalan eski hakim, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi'nde ikinci duruşmada İ.K., savunma yaptı. İ.K., Van'da görev yaptığı dönemde bölgenin terör bölgesi olduğunu söyleyerek emniyet, MİT ve jandarmadan kişilerin dinlenmesine yönelik gelen talepleri resmi evrak olduğu için onayladığını söyledi. Dinlenmesi talep edilen kişilerin ek tutanaklarında terör örgütü bağlantıları ve kaçakçılık gibi iddiaların yer aldığını kaydeden İ.K., "Hakkari il emniyet müdürünün imzalı talebini bir hakim olarak 'Bu evrak benim için yeterli değil' diyerek imzalamasaydım o zaman da görevi kötüye kullanmış olacaktım. Bu kişilerin terör örgütüyle ilgisi olduğu bilgileri yazılmıştı. Bu sebeple onayladım. Kimse kod ismiyle dinlenmedi. Herkesin bilgisi yazıyor. Ben ihraç edildiğim için hakkımda dava açıldı" dediDuruşmada İ.K.'ye, dinlenmesine onay verdiği 5 kişi tek tek soruldu. İ.K. de neden onay verdiğini açıkladı. Ardından telefonları dinlenilen 5 kişinin incelenmesine karar verildi. Duruşma ise 7 Nisan 2022 tarihine ertelendi.