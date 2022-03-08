Son dakika... "Usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika... "Usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

08.03.2022 17:04
Son dakika... "Usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. serbest bırakıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri C.T'yi Vize ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen C.T, burada basın mensuplarına tepki gösterdi. C.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

C.T. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

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KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alındı KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alındı CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı CHP İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Rüşvet, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Son Dakika


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