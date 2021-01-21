Son dakika! Üşümesin diye üzerini örttükleri adamın, dakikalar sonra öldüğünü fark ettiler - Son Dakika

Üşümesin diye üzerini örttükleri adamın, dakikalar sonra öldüğünü fark ettiler

ANTALYA - Antalya'da esnafın üşümesin diye üzerini örttüğü 54 yaşındaki adam işhanınında yatırıldığı koltukta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Bölgede yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Boyacı akşam üzeri alkol aldıktan sonra iş hanı önündeki banka yığılıp kaldı. Çevredeki esnaflar tarafından sevilen biri olan Boyacı, iş hanının birinci katındaki koltuğa çıkarılıp üşümesin diye üzeri battaniye ile örtüldü. Bir süre sonra kontrole gelen esnaf, Boyacı'nın hareket etmediğini görünce durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler yapılan kontrolda Mustafa Boyacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Boyacı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Dlayla lgili soruşturma başlatıldı.