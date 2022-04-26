Son dakika... Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

26.04.2022 00:57
Son dakika... Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da 60 yaşındaki ut sanatçısı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da 60 yaşındaki ut sanatçısı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede yalnız yaşayan Metin Karatepe'den (60) arkadaşları haber alamadı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından adrese gelen polis ekipleri, şahsı kanepede oturur şekilde hareketsiz buldu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli tabip tarafından yapılan kontrolde ise normal ölüm olarak değerlendirildi. Şahsın Antalya'da uzun zamandır ut çalarak geçimini sağladığı öğrenildi. Geçen yıl ise oğlunu 5 yıl önce de eşini kaybettiği belirtildi. Bir süredir ise sağlık sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen bazı arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. - ANTALYA

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Muratpaşa, Antalya, Ud, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ut sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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