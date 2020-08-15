Son Dakika | Üvey yeğenini kamayla öldürülen şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamayla üvey yeğenini bıçaklayarak öldürülen şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamayla üvey yeğenini bıçaklayarak öldürülen şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ankara'da ikamet ettiği öğrenilen Ali Kılınç (30) ilçe merkezinde yaşayan üvey amcası Necmettin Kaya'nın (71) evine geldi. İki katlı evin alt katında Kaya ile Kılınç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Evin önünde üvey amcası tarafından kamayla bıçaklanan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne çıkarıldı. Çelik yelek giydirilen zanlı basın mensuplarının sorularına 'evimi bastılar' şeklinde cevap verdi. Cumhuriyet savcısı tarafından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:44

Kaynak: İHA

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